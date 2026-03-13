Сийярто обвинил страны Балтии в том, что они "играют под дудку Зеленского"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Балтии якобы подыгрывают президенту Украины Владимиру Зеленскому в энергетических спорах с Будапештом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Венгрии в соцсети Х.
Сийярто отреагировал на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, который сказал, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть, поскольку это, по его мнению, означает потерю энергетической автономии.
В ответ глава венгерской дипломатии заявил, что Будапешт не позволит диктовать себе условия в энергетической политике.
"Страны Балтии уже давно играют под дудку Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу со стороны украинского президента", - заявил он.
Сийярто также подчеркнул, что никто не может заставлять Венгрию покупать энергоносители по более высоким ценам.
"Никто не может указывать нам, у кого мы должны или не должны покупать нефть, и никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что семьи во многих европейских странах платят за коммунальные услуги втрое или вчетверо больше, чем венгерские домохозяйства.
"Мы будем защищать более низкие расходы на энергоносители и отстаивать наш суверенитет!" - подытожил министр.
Отношения между Украиной и Венгрией в последнее время остаются напряженными, в частности из-за вопроса транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
11 марта появилась информация, что в Украину якобы прибыла венгерская делегация во главе с государственным секретарем Габором Чепеком, чтобы оценить состояние нефтепровода "Дружба" и возможность возобновления транзита нефти в Венгрию.
Впрочем представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что эта группа венгерских чиновников не имеет официального статуса и запланированных встреч, поэтому называть ее делегацией некорректно.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что ему неизвестно о цели пребывания в Украине делегации венгерского правительства.
Зато министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи относительно этого визита.