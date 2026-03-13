Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сийярто обвинил страны Балтии в том, что они "играют под дудку Зеленского"

23:12 13.03.2026 Пт
2 мин
В Будапеште заявили, что не позволят "шантажировать" себя из-за энергетики
aimg Мария Науменко
фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Балтии якобы подыгрывают президенту Украины Владимиру Зеленскому в энергетических спорах с Будапештом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Венгрии в соцсети Х.

Читайте также: Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС

Сийярто отреагировал на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, который сказал, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть, поскольку это, по его мнению, означает потерю энергетической автономии.

В ответ глава венгерской дипломатии заявил, что Будапешт не позволит диктовать себе условия в энергетической политике.

"Страны Балтии уже давно играют под дудку Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу со стороны украинского президента", - заявил он.

Сийярто также подчеркнул, что никто не может заставлять Венгрию покупать энергоносители по более высоким ценам.

"Никто не может указывать нам, у кого мы должны или не должны покупать нефть, и никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что семьи во многих европейских странах платят за коммунальные услуги втрое или вчетверо больше, чем венгерские домохозяйства.

"Мы будем защищать более низкие расходы на энергоносители и отстаивать наш суверенитет!" - подытожил министр.

Отношения между Украиной и Венгрией в последнее время остаются напряженными, в частности из-за вопроса транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

11 марта появилась информация, что в Украину якобы прибыла венгерская делегация во главе с государственным секретарем Габором Чепеком, чтобы оценить состояние нефтепровода "Дружба" и возможность возобновления транзита нефти в Венгрию.

Впрочем представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что эта группа венгерских чиновников не имеет официального статуса и запланированных встреч, поэтому называть ее делегацией некорректно.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что ему неизвестно о цели пребывания в Украине делегации венгерского правительства.

Зато министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи относительно этого визита.

