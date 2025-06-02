Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів

У травні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,923 млрд доларів. На 30,3% більше, ніж у квітні (2,244 млрд доларів).



НБУ збільшив продажі після зниження протягом чотирьох місяців. З початку року НБУ продав на міжбанку 14,582 млрд доларів.



З початку року Україна отримала міжнародну допомогу на суму 17,9 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.

За прогнозом НБУ, зовнішнє фінансування становитиме 55 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку.

Курс долара в травні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, в Україні має посилюватися роль обмінного курсу як інструменту для адаптації економіки.

У травні офіційний курс долара впав на 4 копійки до 41,52 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар.

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За квітень курс упав на 5 копійок до 41,75 грн/долар.