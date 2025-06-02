Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів

Структурний дефіцит валюти в травні збільшився. Національний банк України збільшив продаж доларів за стабільного курсу долара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
У травні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,923 млрд доларів. На 30,3% більше, ніж у квітні (2,244 млрд доларів).
НБУ збільшив продажі після зниження протягом чотирьох місяців. З початку року НБУ продав на міжбанку 14,582 млрд доларів.
З початку року Україна отримала міжнародну допомогу на суму 17,9 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.
За прогнозом НБУ, зовнішнє фінансування становитиме 55 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку.
Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.
Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, в Україні має посилюватися роль обмінного курсу як інструменту для адаптації економіки.
У травні офіційний курс долара впав на 4 копійки до 41,52 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар.
Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За квітень курс упав на 5 копійок до 41,75 грн/долар.
Нагадаємо, Національний банк України в грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році.
За рік Україна отримала 41,9 млрд доларів. Загалом за 2024 рік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 грн/долар.
За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік. У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,9 млрд доларів.
За 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.
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