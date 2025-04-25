Україна отримає рекордну фінансову допомогу: як це вплине на валютний ринок

Цього року Україна може отримати суттєвіші обсяги міжнародної фінансової допомоги за рахунок швидшого перерахування траншів за механізмом ERA Loans.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (квітень 2025 року).

"У 2025 році очікується рекордна міжнародна фінансова допомога, якої буде достатньо як для покриття бюджетних витрат цьогоріч, так і для формування буфера ліквідності на наступний рік, коли обсяги допомоги, імовірно, почнуть знижуватися", - йдеться в огляді.

У базовому сценарії прогнозу припускається отримання 55 млрд доларів, 17 млрд доларів у 2026 році та 15 млрд доларів у 2027 році. У 2025 році більша частина зовнішньої фінансової підтримки надійде в межах механізму ERA Loans. Решта коштів за цією програмою буде отримана протягом наступних років. Частина цього фінансування спрямовуватиметься безпосередньо на оборонні видатки.



Крім того, очікуються транші за програмами Ukraine Facility та від МВФ, пояснили в НБУ.

Міжнародні резерви

Значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд доларів і надалі забезпечувати стійкість валютного ринку, зазначили НБУ.

Однак, через скорочення обсягів міжнародної фінансової допомоги й зростання обслуговування та виплат за зовнішнім державним боргом валові резерви знизяться до 47-49 млрд доларів у 2026-2027 роках.



Проте такі обсяги залишатимуться достатніми і становитимуть близько 100% від мінімально необхідного рівня за композитним критерієм МВФ, додали в НБУ.

Згідно з Бюджетним кодексом та за договором із ЄС фінансування за механізмом ERA вважаються умовними борговими зобов'язаннями, що обслуговуються і погашаються не з бюджету, а за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кредитор має обмежене право вимагати повернення такого кредиту, зокрема у разі виплати репарацій за заподіяну шкоду унаслідок війни з боку Росії.

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