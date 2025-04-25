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Україна отримає рекордну фінансову допомогу: як це вплине на валютний ринок

Україна, П'ятниця 25 квітня 2025 15:19
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Україна отримає рекордну фінансову допомогу: як це вплине на валютний ринок Фото: Міжнародна допомога Україні буде рекордною цього року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Цього року Україна може отримати суттєвіші обсяги міжнародної фінансової допомоги за рахунок швидшого перерахування траншів за механізмом ERA Loans.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2025 року).

"У 2025 році очікується рекордна міжнародна фінансова допомога, якої буде достатньо як для покриття бюджетних витрат цьогоріч, так і для формування буфера ліквідності на наступний рік, коли обсяги допомоги, імовірно, почнуть знижуватися", - йдеться в огляді.

У базовому сценарії прогнозу припускається отримання 55 млрд доларів, 17 млрд доларів у 2026 році та 15 млрд доларів у 2027 році. У 2025 році більша частина зовнішньої фінансової підтримки надійде в межах механізму ERA Loans. Решта коштів за цією програмою буде отримана протягом наступних років. Частина цього фінансування спрямовуватиметься безпосередньо на оборонні видатки.
Україна отримає рекордну фінансову допомогу: як це вплине на валютний ринок

Крім того, очікуються транші за програмами Ukraine Facility та від МВФ, пояснили в НБУ.

Міжнародні резерви

Значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд доларів і надалі забезпечувати стійкість валютного ринку, зазначили НБУ.

Однак, через скорочення обсягів міжнародної фінансової допомоги й зростання обслуговування та виплат за зовнішнім державним боргом валові резерви знизяться до 47-49 млрд доларів у 2026-2027 роках.
Україна отримає рекордну фінансову допомогу: як це вплине на валютний ринок

Проте такі обсяги залишатимуться достатніми і становитимуть близько 100% від мінімально необхідного рівня за композитним критерієм МВФ, додали в НБУ.

Згідно з Бюджетним кодексом та за договором із ЄС фінансування за механізмом ERA вважаються умовними борговими зобов'язаннями, що обслуговуються і погашаються не з бюджету, а за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кредитор має обмежене право вимагати повернення такого кредиту, зокрема у разі виплати репарацій за заподіяну шкоду унаслідок війни з боку Росії.

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