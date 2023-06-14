Ситуація на валютному ринку України: пропозиція доларів значно збільшилася

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня пропозиція доларів значно зросла. Це призвело до скорочення Національним банком продажу валюти з резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

"Помітне збільшення пропозиції іноземної валюти на МВРУ з боку клієнтів банків на тлі сталого попиту на неї минулого тижня обумовило скорочення чистого продажу іноземної валюти Національним банком", - написав він.

За його словами, з метою збалансування ринку НБУ продав 258 млн доларів (порівняно із 457 млн доларів тижнем раніше).

Обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку. Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви становили 37,3 млрд доларів, збільшившись за місяць на 4%, додав Данилишин.

Міжбанк

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 10,894 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

За даними НБУ, у травні попит на іноземну валюту зріс насамперед з боку підприємств машинобудування та ПЕК. Останнє, ймовірно, пов'язане із проведенням планових ремонтних робіт та закупівлею енергоресурсів. Також зріс попит із боку банків щодо забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами.