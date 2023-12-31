Курс долара в грудні зріс через рекордний дефіцит валюти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Це максимальний обсяг із червня 2022 року (3,956 млрд доларів).

Всього за рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік.

У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, у грудні Україна отримала 5 млрд доларів, а всього за рік - 42,5 млрд доларів.

Проте НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. У грудні курс на міжбанку піднявся з 36,35 до 38,10 грн/долар. Офіційний курс НБУ зріс на 4,4% - до 37,98 грн/долар.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні до 39,05 грн/долар. Однак курс, як і раніше, нижчий, ніж наприкінці минулого року, коли він становив близько 40,70 грн/долар.

Прогноз на початок 2024 року

На початку січня в Україні традиційно спостерігається дефіцит валюти через зменшення валютних надходжень експортерів. Крім того, продовжують чинити тиск бюджетні виплати грудня. У січні 2024 року ситуація може повторитися.

"Так ми очікуємо посилення попиту на валюту або, що ймовірно, менший приплив експортної валютної виручки на початку року. Це буде змушувати Національний банк брати активну участь у торгах", - сказав у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку.

За його словами, регулятор продовжуватиме підтримувати стратегію гнучкого курсу та поступово послаблювати гривню. Іноді він прийматиме активнішу, а іноді пасивну роль продавця, щоб охолоджувати спекулятивні настрої. Тому Нацбанк буде трохи непередбачуваним для гравців.

"Очікуємо на торги в коридорі 37,70-38,50 грн/долар", - прогнозує банкір.

Міжбанк

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 гривні за долар (36,57 гривні плюс 1%). НБУ на початку жовтня ввів режим керованої гнучкості обмінного курсу. Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом.

Зростання попиту на валюту наприкінці року було очікуваним для Національного банку України, який у відповідь послабив гривню. Глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.