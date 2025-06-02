Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов

В мае 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 2,923 млрд долларов. На 30,3% больше, чем в апреле (2,244 млрд долларов).



НБУ увеличил продажи после снижение в течение четырех месяцев. С начала года НБУ продал на межбанке 14,582 млрд долларов.



С начала года Украина получила международную помощь на сумму 17,9 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.

По прогнозу НБУ, внешнее финансирование составит 55 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке.

Курс доллара в мае

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, Украина должна усиливаться роль обменного курса как инструмента для адаптации экономики

В мае официальный курс доллара упал на 4 копейки до 41,52 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар.

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За апрель курс упал на 5 копеек до 41,75 грн/доллар.