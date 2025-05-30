ua en ru
Пт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ планує повернути валютному курсу його роль в Україні: що це означає

Україна, П'ятниця 30 травня 2025 08:57
UA EN RU
НБУ планує повернути валютному курсу його роль в Україні: що це означає Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Валютний курс в Україні повинен виконувати роль для адаптації економіки в умовах змін на глобальних ринках.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Нам робити те, що ми робимо насправді вже з 2015 року - фокусуватися на внутрішньому аспекті стабільності нашої національної валюти. Тобто забезпечувати цінову стабільність. І якщо конкретизувати, то утримувати п’ятивідсоткову інфляцію", - сказав він.

За його словами, при цьому має посилюватися роль обмінного курсу як інструменту для адаптації економіки - як абсорбера шоків.

"З 2015 до початку 2022 року ми забезпечували це за рахунок керовано-плаваючого обмінного курсу. Після першого шоку війни і повернення до керованої гнучкості обмінного курсу, ми знову повертаємо обмінному курсу цю роль", - сказав заступник голови НБУ.

Він відзначив, що потрібно використовувати обмінний курс для того, щоб допомагати економіці, допомагати собі забезпечувати цю мету цінової стабільності за рахунок адаптації нашої валютно-курсової політики під ті процеси, які відбуваються на глобальних ринках.

"У тому числі на валютних: курс долара до євро чи до інших валют вже не був стабільним протягом останнього десятиліття. Також відбувалися коливання, можливо, не такі суттєві, як у березні-квітні цього року, але загалом курси коливалися. І це теж мало наслідки для нашої економіки", - додав він.

Ніколайчук зазначив, що Україні так само потрібно було використовувати валютно-курсову політику для адаптації.

Нагадаємо, у МВФ заявили, що програма з Україною передбачає плаваючий курс гривні до долара.

Раніше Міжнародний валютний фонд заявляв, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто фіксований, незважаючи на те, що де-юре валютний курс є плаваючим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
РФ обстріляла тролейбусне депо в Харкові: пошкоджено транспорт, будинки, є постраждалі
РФ обстріляла тролейбусне депо в Харкові: пошкоджено транспорт, будинки, є постраждалі
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів