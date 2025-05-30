НБУ планує повернути валютному курсу його роль в Україні: що це означає

Валютний курс в Україні повинен виконувати роль для адаптації економіки в умовах змін на глобальних ринках.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Forbes Ukraine .

"Нам робити те, що ми робимо насправді вже з 2015 року - фокусуватися на внутрішньому аспекті стабільності нашої національної валюти. Тобто забезпечувати цінову стабільність. І якщо конкретизувати, то утримувати п’ятивідсоткову інфляцію", - сказав він.

За його словами, при цьому має посилюватися роль обмінного курсу як інструменту для адаптації економіки - як абсорбера шоків.

"З 2015 до початку 2022 року ми забезпечували це за рахунок керовано-плаваючого обмінного курсу. Після першого шоку війни і повернення до керованої гнучкості обмінного курсу, ми знову повертаємо обмінному курсу цю роль", - сказав заступник голови НБУ.

Він відзначив, що потрібно використовувати обмінний курс для того, щоб допомагати економіці, допомагати собі забезпечувати цю мету цінової стабільності за рахунок адаптації нашої валютно-курсової політики під ті процеси, які відбуваються на глобальних ринках.

"У тому числі на валютних: курс долара до євро чи до інших валют вже не був стабільним протягом останнього десятиліття. Також відбувалися коливання, можливо, не такі суттєві, як у березні-квітні цього року, але загалом курси коливалися. І це теж мало наслідки для нашої економіки", - додав він.

Ніколайчук зазначив, що Україні так само потрібно було використовувати валютно-курсову політику для адаптації.