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Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется после военной деэскалации

Автор: Александр Белоус

На фоне деэскалации конфликта на востоке Украины давление на обменный курс на межбанковском рынке ослабло. Это обусловило укрепление гривны на 0,5% к доллару.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

В то же время, как отметил Данилишин, спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжал преобладать ее предложение как на спотовом, так и на форвардном сегментах рынка.

"Сбалансирование рынка происходило за счет продажи иностранной валюты банками из собственной валютной позиции, поддержку которой оказывала чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц, чистая продажа которой в апреле достигла 4-летнего максимума (+422 млн долларов)", - добавил он.

Как напомнил Данилишин, Национальный банк третью неделю подряд не принимал участия в операциях на валютном рынке ввиду отсутствия чрезмерного давления на обменный курс гривны. Сальдо валютных интервенций НБУ с начала 2021 года продолжает составлять +220,5 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 19-23 апреля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что иностранные инвесторы отреагировали на стягивание российских войск к украинской границе увеличением покупки валюты. Интерес к украинским государственным облигациям снизился.

Днем 22 апреля глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил об отводе русских войск от украинской границы

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