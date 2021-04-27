Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется после военной деэскалации

На фоне деэскалации конфликта на востоке Украины давление на обменный курс на межбанковском рынке ослабло. Это обусловило укрепление гривны на 0,5% к доллару.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

В то же время, как отметил Данилишин, спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжал преобладать ее предложение как на спотовом, так и на форвардном сегментах рынка.

"Сбалансирование рынка происходило за счет продажи иностранной валюты банками из собственной валютной позиции, поддержку которой оказывала чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц, чистая продажа которой в апреле достигла 4-летнего максимума (+422 млн долларов)", - добавил он.

Как напомнил Данилишин, Национальный банк третью неделю подряд не принимал участия в операциях на валютном рынке ввиду отсутствия чрезмерного давления на обменный курс гривны. Сальдо валютных интервенций НБУ с начала 2021 года продолжает составлять +220,5 млн долларов.