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В НБУ заметили реакцию иностранных инвесторов на стягивание российских войск

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 14:58
В НБУ заметили реакцию иностранных инвесторов на стягивание российских войск Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Иностранные инвесторы отреагировали на стягивание российских войск к украинской границе увеличением покупки валюты. Интерес к украинским государственным облигациям снизился.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

По его словам, до концентрации войск России инвесторы достаточно активно покупали ОВГЗ, даже несмотря на временную задержку пересмотра программы с МВФ.

"После новостей о начале эскалации мы почувствовали дополнительный спрос со стороны нерезидентов на покупку валюты. НБУ проводил соответствующие интервенции, и благодаря действиям НБУ нам удалось сгладить этот спрос", - сказал он.

Как отметил Шевченко, НБУ сегодня имеет достаточно золотовалютных резервов для того, чтобы сдерживать дополнительный спрос.

"И в дальнейшем безусловно такой фактор, как последующая эскалация на границах Украины будет рассматриваться как одно из допущений нашего макропрогноза", - добавил глава НБУ.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале апреля 2021 года 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. Еще 31% респондентов оценивают вероятность как среднее, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны. НБУ продал 50 млн долларов.

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