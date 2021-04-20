Ситуация на рынке: предложение валюты снизилось из-за военной эскалации
Предложение валюты на межбанковском рынке со стороны клиентов банков на прошлой неделе снизилось на 9,7% (с 302 млн в 273 млн долларов в среднем за день). Это происходило на фоне сообщений об эскалации военных действий на востоке Украины.
Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
Как отметил Данилишин, обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке обесценился за неделю на 0,3% и остается близким к уровню 28 гривен за 1 доллар.
"С учетом того, что спрос клиентов банков на иностранную валюту на межбанковском рынке снизился лишь на 2% за неделю, его доминирование над предложением иностранной валюты усилилось, что привело к увеличению чистой продажи иностранной валюты из позиции банков", - отметил он.
В то же время, как сообщил Данилишин, на наличном валютном рынке продолжает преобладать предложение иностранной валюты. Чистая покупка наличной иностранной валюты банками у физических лиц с начала апреля составила 267 млн долларов (с начала года - 472 млн долларов), что позволяет поддерживать высокий уровень валютной ликвидности банков и компенсировать сокращение их валютной позиции из-за операций на межбанковском рынке.
"Национальный банк на прошлой неделе не принимал участия в операциях на валютном рынке, однако продолжает осуществлять мониторинг ситуации на рынке и проводить интервенции в случае необходимости сбалансирования спроса и предложения на иностранную валюту", - добавил Данилишин.
Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что иностранные инвесторы отреагировали на стягивание российских войск к украинской границе увеличением покупки валюты. Интерес к украинским государственным облигациям снизился.
Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны. НБУ продал 50 млн долларов.