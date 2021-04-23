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НБУ отказался от интервенций на межбанке, несмотря скачки курса доллара

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 17:17
НБУ отказался от интервенций на межбанке, несмотря скачки курса доллара Фото: Национальный банк Украины отказался от интервенций на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 19-23 апреля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ снова отказался от валютных интервенций, несмотря на рост курса доллара на межбанке. В течение последней недели курс на межбанке поднялся выше 28 гривен, а утром 22 апреля достиг уровня 28,10 гривен за доллар. После сообщений об отводе войск от украинской границы курс упал до уровня 27,90 гривен.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,5 млн долларов.

НБУ отказался от интервенций на межбанке, несмотря скачки курса доллара

Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что иностранные инвесторы отреагировали на стягивание российских войск к украинской границе увеличением покупке валюты. Интерес к украинским государственным облигациям снизился.

Днем 22 апреля глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил об отводе российских войск от украинской границы.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны. НБУ продал 50 млн долларов.

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