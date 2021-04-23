НБУ отказался от интервенций на межбанке, несмотря скачки курса доллара
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 19-23 апреля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ снова отказался от валютных интервенций, несмотря на рост курса доллара на межбанке. В течение последней недели курс на межбанке поднялся выше 28 гривен, а утром 22 апреля достиг уровня 28,10 гривен за доллар. После сообщений об отводе войск от украинской границы курс упал до уровня 27,90 гривен.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,5 млн долларов.
Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что иностранные инвесторы отреагировали на стягивание российских войск к украинской границе увеличением покупке валюты. Интерес к украинским государственным облигациям снизился.
Днем 22 апреля глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил об отводе российских войск от украинской границы.
Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны. НБУ продал 50 млн долларов.