Ситуація на валютному ринку: гривня укріплюється після військової деескалації

На фоні деескалації конфлікту на сході України тиск на обмінний курс на міжбанківському ринку послабився. Це обумовило укріплення гривні на 0,5% до долара.
Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
Водночас, як зазначив Данилишин, попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжував переважати її пропозицію як на спотовому, так і на форвардному сегментах ринку.
"Збалансування ринку відбувалося за рахунок продажу іноземної валюти банками з власної валютної позиції, підтримку якій надавала чиста купівля банками іноземної валюти у фізичних осіб, чистий продаж якої у квітні сягнув 4-річного максимуму (+422 млн доларів)", - додав він.
Як нагадав Данилишин, Національний банк третій тиждень поспіль не приймав участі в операціях на валютному ринку зважаючи на відсутність надмірного тиску на обмінний курс гривні. Сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку 2021 року продовжує становити +220,5 млн доларів.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 19-23 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.
Зазначимо, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що іноземні інвестори відреагували на стягування російських військ до українського кордону збільшенням купівлі валюти. Інтерес до українських державних облігацій знизився.
Вдень 22 квітня глава військового відомства РФ Сергій Шойгу заявив про відвід російських військ від українського кордону