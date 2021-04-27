Ситуація на валютному ринку: гривня укріплюється після військової деескалації

На фоні деескалації конфлікту на сході України тиск на обмінний курс на міжбанківському ринку послабився. Це обумовило укріплення гривні на 0,5% до долара.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook .

Водночас, як зазначив Данилишин, попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжував переважати її пропозицію як на спотовому, так і на форвардному сегментах ринку.

"Збалансування ринку відбувалося за рахунок продажу іноземної валюти банками з власної валютної позиції, підтримку якій надавала чиста купівля банками іноземної валюти у фізичних осіб, чистий продаж якої у квітні сягнув 4-річного максимуму (+422 млн доларів)", - додав він.

Як нагадав Данилишин, Національний банк третій тиждень поспіль не приймав участі в операціях на валютному ринку зважаючи на відсутність надмірного тиску на обмінний курс гривні. Сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку 2021 року продовжує становити +220,5 млн доларів.