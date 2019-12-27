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Ситуация на участках разведение сил на Донбассе стабильная, - штаб

Новости » Происшествия     27.12.2019 - 23:35
Ситуация на участках разведение сил на Донбассе стабильная, - штаб
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На участках разведение сил и средств соблюдается режим прекращения огня

На Донбассе на участках разведения остается стабильной и с соблюдением режима тишины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Минобороны.

Так, на участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ „Станица Луганская“ осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тысяч пассажиров.

Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним,В пятницу, 27 декабря, вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, с 1 января 2020 года ожидается полное перемирие на Донбассе и это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как сообщало РБК-Украина, в ОБСЕ заявили, что новые участки разведения сил на Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы. Как отметили наблюдатели, важнейшим достижением предварительного разведения сил на Донбассе стало строительство моста в Станице Луганской.

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