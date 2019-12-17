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В ОБСЕ назвали сроки согласования участков разведения на Донбассе

Новости » Политика     17.12.2019 - 17:32
В ОБСЕ назвали сроки согласования участков разведения на Донбассе
Фото: Тони Фриш (из открытых источников)

Фриш считает, что разведение согласуют в ближайшие недели или месяцы

Новые участки разведения сил в Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы. Об этом в интервью российским СМИ заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.

По словам Фриша, самым важным достижением предыдущего разведения сил на Донбассе стало строительство моста в Станице Луганской.

"По словам "нормандской четверки", должны быть созданы еще три зоны разведения и по ним должно быть принято решение, но обсуждения по этому вопросу еще идут и конкретные аспекты еще не согласованы. Так что это работа, определенно, на ближайшие недели и месяцы", - заявил он.

Напомним, ранее представители так называемой "Донецкой народной республики" заявили, что готовы предложить Киеву новые участки для разведения сил на Донбассе. В ответ украинская сторона тоже заявила о готовности предложить участки, однако на сегодня конкретные зоны разведения названы не были.

До этого, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик назвал обнадеживающей договоренность на нормандском саммите о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года.

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