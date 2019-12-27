Ситуація на ділянках розведення сил на Донбасі стабільна, - штаб

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На ділянках розведення сил і засобів дотримується режим припинення вогню

На Донбасі на ділянках розведення ситуація залишається стабільною та з дотриманням режиму тиші. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Так, на ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною і режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ „Станиця Луганська“ здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4 тисяч пасажирів.

Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 грудня, збройні формування РФ і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що з 1 січня 2020 року очікується повне перемир'я на Донбасі та це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляло РБК-Україна, що в ОБСЄ заявили, що нові ділянки розведення сил на Донбасі узгодять в найближчі тижні або місяці. Як зазначили спостерігачі, найважливішим досягненням попереднього розведення сил на Донбасі стало будівництво мосту в Станиці Луганській.