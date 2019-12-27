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Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции ООС, есть раненый

Новости » Политика     27.12.2019 - 18:20
Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции ООС, есть раненый
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Обстрелы зафиксированы в районе ответственности тактических группировок "Север" и "Восток"

В пятницу, 27 декабря, вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинской армии из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела позиций ООС зафиксировано в районе ответственности тактической группировки "Восток", а именно:

  • дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • два раза неподалеку Маръинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов боевики совершили в районе ответственности тактической группировки "Север", а именно:

  • в районе населенного пункта Гладосове – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • рядом с Луганским - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • два раза вблизи Песок - из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, с 1 января 2020 года ожидается полное перемирие на Донбассе и это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы.

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