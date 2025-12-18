ua en ru
Ситуація в районі Сіверська є критичною, - військовий

Україна, Четвер 18 грудня 2025 18:21
UA EN RU
Ситуація в районі Сіверська є критичною, - військовий Фото: військовий розповів про ситуацію в районі Сіверська (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Оперативна ситуація в районі Сіверська Донецької області є критичною. Існує загроза оточення частини підрозділів Сил оборони.

Як пише РБК-Україна, про це розповів один із впливових військових блогерів "Голос Майора".

За його словами, частина українських підрозділів, які виконують там бойові завдання, під загрозою оточення.

"Окремі наші підрозділи досі присутні в Серебрянці. Підрозділи в напівоточені. Логістика сильно ускладнена", - зазначив Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, волонтер, який є автором Telegram-каналу.

За його словами, ворог намагається переправитися через річку Сіверський Донець на відрізку Дронівки до Закітного.

"Росіяни мають на меті інфільтруватися в Закітне. Втрата Закітного може стати критичною для підрозділів, які ведуть оборону у смузі", - наголосив блогер.

Він додав, що без перегрупування на цьому відрізку є високий ризик оточення наших підрозділів.

Ситуація в районі Сіверська

Сіверськ - місто в Донецькій області. Ще 8 грудня аналітичний проєкт Deep State повідомив, що російські окупаційні війська активізували спроби просування в районі Сіверська Донецької області.

При цьому глава Кремля Володимир Путін заявив про нібито "захоплення" Сіверська Донецької області. В Силах оборони України вже встигли спростувати цю заяву.

В тому числі відсутність повного контролю РФ над Сіверськом підтвердили в розвідці Великої Британії, про що йшлося в звіті 13 грудня.

