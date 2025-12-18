Ситуація в районі Сіверська є критичною, - військовий
Оперативна ситуація в районі Сіверська Донецької області є критичною. Існує загроза оточення частини підрозділів Сил оборони.
Як пише РБК-Україна, про це розповів один із впливових військових блогерів "Голос Майора".
За його словами, частина українських підрозділів, які виконують там бойові завдання, під загрозою оточення.
"Окремі наші підрозділи досі присутні в Серебрянці. Підрозділи в напівоточені. Логістика сильно ускладнена", - зазначив Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, волонтер, який є автором Telegram-каналу.
За його словами, ворог намагається переправитися через річку Сіверський Донець на відрізку Дронівки до Закітного.
"Росіяни мають на меті інфільтруватися в Закітне. Втрата Закітного може стати критичною для підрозділів, які ведуть оборону у смузі", - наголосив блогер.
Він додав, що без перегрупування на цьому відрізку є високий ризик оточення наших підрозділів.
Ситуація в районі Сіверська
Сіверськ - місто в Донецькій області. Ще 8 грудня аналітичний проєкт Deep State повідомив, що російські окупаційні війська активізували спроби просування в районі Сіверська Донецької області.
При цьому глава Кремля Володимир Путін заявив про нібито "захоплення" Сіверська Донецької області. В Силах оборони України вже встигли спростувати цю заяву.
В тому числі відсутність повного контролю РФ над Сіверськом підтвердили в розвідці Великої Британії, про що йшлося в звіті 13 грудня.