Ситуация в районе Северска является критической, - военный

Как пишет РБК-Украина , об этом рассказал один из влиятельных военных блогеров " Голос Майора ".

По его словам, часть украинских подразделений, которые выполняют там боевые задачи, под угрозой окружения.

"Отдельные наши подразделения до сих пор присутствуют в Серебрянке. Подразделения в полуокружении. Логистика сильно затруднена", - отметил Андрей Ткачук, майор Вооруженных сил Украины, политолог, волонтер, который является автором Telegram-канала.

По его словам, враг пытается переправиться через реку Северский Донец на отрезке Дроновки до Закитного.

"Россияне имеют целью инфильтроваться в Закитное. Потеря Закитного может стать критической для подразделений, которые ведут оборону в полосе", - подчеркнул блогер.

Он добавил, что без перегруппировки на этом отрезке есть высокий риск окружения наших подразделений.