ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ситуация в районе Северска является критической, - военный

Украина, Четверг 18 декабря 2025 18:21
UA EN RU
Ситуация в районе Северска является критической, - военный Фото: военный рассказал о ситуации в районе Северска (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Оперативная ситуация в районе Северска Донецкой области является критической. Существует угроза окружения части подразделений Сил обороны.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал один из влиятельных военных блогеров "Голос Майора".

По его словам, часть украинских подразделений, которые выполняют там боевые задачи, под угрозой окружения.

"Отдельные наши подразделения до сих пор присутствуют в Серебрянке. Подразделения в полуокружении. Логистика сильно затруднена", - отметил Андрей Ткачук, майор Вооруженных сил Украины, политолог, волонтер, который является автором Telegram-канала.

По его словам, враг пытается переправиться через реку Северский Донец на отрезке Дроновки до Закитного.

"Россияне имеют целью инфильтроваться в Закитное. Потеря Закитного может стать критической для подразделений, которые ведут оборону в полосе", - подчеркнул блогер.

Он добавил, что без перегруппировки на этом отрезке есть высокий риск окружения наших подразделений.

Ситуация в районе Северска

Северск - город в Донецкой области. Еще 8 декабря аналитический проект Deep State сообщил, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения в районе Северска Донецкой области.

При этом глава Кремля Владимир Путин заявил о якобы "захвате" Северска Донецкой области. В Силах обороны Украины уже успели опровергнуть это заявление.

В том числе отсутствие полного контроля РФ над Северском подтвердили в разведке Великобритании, о чем говорилось в отчете 13 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область ВСУ Война в Украине
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW