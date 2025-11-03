Ситуація в Покровську: що відбувається у місті

Ситуація в Покровську погіршується

Ще у вересні військові джерела видання оцінювали ситуацію в Куп’янську на Харківщині як складнішу, ніж у Покровську. Проте зараз оцінки змінилися. Якщо під Куп’янськом українським силам вдалося стабілізувати фронт, то обстановка навколо Покровська за останні тижні помітно погіршилася.

Особливо вразливою є ділянка біля Звірового - на південний захід від міста. Саме звідти ще влітку війська 2-ї загальновійськової армії РФ почали просування в межі Покровська. Згодом окупанти змогли інфільтруватися у промислову зону та наблизитися до дороги, що веде на Павлоград.

За даними джерел, у місті може перебувати до тисячі російських військових. Залізниця, що проходить через Покровськ, фактично ділить його навпіл. На OSINT-картах південна частина міста вже позначена як сіра зона або під контролем росіян.

Попри це, оточення чи "котла" наразі немає. Окупанти здійснюють рейди у центральну, західну та північну частини міста, ведучи контактні бої.

Мирноград у "кишені", українські війська тримають оборону

Додаткову загрозу становить одночасний тиск противника на Мирноград - місто-супутник Покровська. Обидва населені пункти нині фактично перебувають у "кишені", де логістика ускладнена через постійні атаки FPV-дронів на шляхи постачання.

Українські Сили оборони продовжують утримувати позиції, зокрема за підтримки підрозділів ГУР МО, які прибули для підсилення оборони.

"Куди це зайде - прогнозувати вкрай складно. Ми поки що не прийшли в точку, коли ситуацію не врятувати. Однак ми близькі до неї. Доля Покровська вирішуватиметься в наступні тижні. І якщо ми втратимо Покровськ, то і Мирноград ми будемо змушені втратити фактично без бою. А далі - розростання цієї проблеми вже на півночі Донеччини", - міркує один зі співрозмовників видання", – розповів співрозмовник РБК-Україна.

Далі під ударом можуть опинитися Краматорськ і Костянтинівка

Як зазначають джерела видання, у разі успіху в районі Покровська російські війська можуть перенести основний тиск на Краматорсько-Костянтинівську агломерацію, посилюючи атаки на Лиман, Сіверськ і Костянтинівку. Паралельно очікуються нові спроби прориву під Куп’янськом.

За оцінками аналітиків, саме Донеччина залишиться головним напрямком наступу Росії взимку - із метою досягти відчутного результату до весни 2025 року.