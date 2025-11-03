ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 08:45
UA EN RU
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані про бої на фронті (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Загалом протягом минулої доби вздовж всієї ліній фронту було зафіксовано 162 боєзіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема 45 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів:

  • Борова, Циркуни Харківської області;
  • Тернувате, Солодке, Залізничне, Малокатеринівка, Приморське Запорізької області;
  • Садове Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Краматорському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись поблизу населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 29 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районі населеного пункту Охотниче й у бік Успенівки.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 3 листопада

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, шість бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 383 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 121 одиницю автомобільної й дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Трамп зробив нову заяву про Tomahawk для України: чи буде передавати
Трамп зробив нову заяву про Tomahawk для України: чи буде передавати
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН