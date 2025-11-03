Ситуация в Покровске: что происходит в городе

Ситуация в Покровске ухудшается

Еще в сентябре военные источники издания оценивали ситуацию в Купянске на Харьковщине как более сложную, чем в Покровске. Однако сейчас оценки изменились. Если под Купянском украинским силам удалось стабилизировать фронт, то обстановка вокруг Покровска за последние недели заметно ухудшилась.

Особенно уязвимым является участок возле Зверевого - к юго-западу от города. Именно оттуда еще летом войска 2-й общевойсковой армии РФ начали продвижение в пределы Покровска. Впоследствии оккупанты смогли инфильтроваться в промышленную зону и приблизиться к дороге, ведущей на Павлоград.

По данным источников, в городе может находиться до тысячи российских военных. Железная дорога, проходящая через Покровск, фактически делит его пополам. На OSINT-картах южная часть города уже обозначена как серая зона или под контролем россиян.

Несмотря на это, окружения или "котла" пока нет. Оккупанты осуществляют рейды в центральную, западную и северную части города, ведя контактные бои.

Мирноград в "кармане", украинские войска держат оборону

Дополнительную угрозу представляет одновременное давление противника на Мирноград - город-спутник Покровска. Оба населенных пункта сейчас фактически находятся в "кармане", где логистика затруднена из-за постоянных атак FPV-дронов на пути снабжения.

Украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции, в том числе при поддержке подразделений ГУР МО, которые прибыли для усиления обороны.

"Куда это зайдет - прогнозировать крайне сложно. Мы пока не пришли в точку, когда ситуацию не спасти. Однако мы близки к ней. Судьба Покровска будет решаться в следующие недели. И если мы потеряем Покровск, то и Мирноград мы будем вынуждены потерять фактически без боя. А дальше - разрастание этой проблемы уже на севере Донетчины", - рассуждает один из собеседников издания", - рассказал собеседник РБК-Украина.

Далее под ударом могут оказаться Краматорск и Константиновка

Как отмечают источники издания, в случае успеха в районе Покровска российские войска могут перенести основное давление на Краматорско-Константиновскую агломерацию, усиливая атаки на Лиман, Северск и Константиновку. Параллельно ожидаются новые попытки прорыва под Купянском.

По оценкам аналитиков, именно Донетчина останется главным направлением наступления России зимой - с целью достичь ощутимого результата к весне 2025 года.