Ситуація на півдні загострюється: де РФ атакує найбільше

На південному напрямку фіксується зростання інтенсивності російських атак. Проте українські війська утримують ситуацію та на окремих ділянках відновлюють контроль над позиціями.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
За його словами, окупанти нарощують кількість бойових зіткнень, обстрілів, а також ударів дронами й авіацією. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 26 авіаційних ударів.
Найбільша активність ворога, як уточнив речник, спостерігається на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Під ударами опиняються майже всі населені пункти поблизу лінії фронту. Зокрема, масованого авіаудару зазнала Комишуваха у Запорізькій області.
"Ситуація доволі непроста, але Сили оборони України діють на деяких ділянках фронту доволі впевнено, і ми повертаємо під контроль певні позиції. Тож говорити про те, що ворог має якісь успіхи в нас на півдні, не можна, тому що ми його б'ємо", - заявив Волошин.
Нагадаємо, ще минулого місяця російські війська активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту.
Особливо зросла інтенсивність атак на Запорізькому напрямку - подекуди вона перевищувала показники однієї з найнапруженіших ділянок фронту в районі Покровська.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський, українські сили на півдні поступово просуваються вперед і ведуть бої за звільнення населених пунктів.
Також раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдяки контратакам і штурмовим діям змогли зупинити просування російських військ на півдні та скоротити так звану "сіру зону".
Крім того, українські військові ліквідували важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС "Солнцепьок" російських окупантів на південному напрямку.