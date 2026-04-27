Ситуація на півдні загострюється: де РФ атакує найбільше

За його словами, окупанти нарощують кількість бойових зіткнень, обстрілів, а також ударів дронами й авіацією. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 26 авіаційних ударів.

Найбільша активність ворога, як уточнив речник, спостерігається на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Під ударами опиняються майже всі населені пункти поблизу лінії фронту. Зокрема, масованого авіаудару зазнала Комишуваха у Запорізькій області.

"Ситуація доволі непроста, але Сили оборони України діють на деяких ділянках фронту доволі впевнено, і ми повертаємо під контроль певні позиції. Тож говорити про те, що ворог має якісь успіхи в нас на півдні, не можна, тому що ми його б'ємо", - заявив Волошин.