RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Ситуация на юге обостряется: где РФ атакует больше всего

14:05 27.04.2026 Пн
2 мин
Враг давит авиацией и дронами
aimg Ирина Глухова
Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)

На южном направлении фиксируется рост интенсивности российских атак. Однако украинские войска удерживают ситуацию и на отдельных участках восстанавливают контроль над позициями.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты наращивают количество боевых столкновений, обстрелов, а также ударов дронами и авиацией. В частности, за минувшие сутки зафиксировано 26 авиационных ударов.

Наибольшая активность врага, как уточнил спикер, наблюдается на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Под ударами оказываются почти все населенные пункты вблизи линии фронта. В частности, массированному авиаудару подверглась Камышеваха в Запорожской области.

"Ситуация довольно непростая, но Силы обороны Украины действуют на некоторых участках фронта довольно уверенно, и мы возвращаем под контроль определенные позиции. Поэтому говорить о том, что враг имеет какие-то успехи у нас на юге, нельзя, потому что мы его бьем", - заявил Волошин.

Ситуация на юге

Напомним, еще в прошлом месяце российские войска активизировали наступательные действия на отдельных участках фронта.

Особенно возросла интенсивность атак на Запорожском направлении - иногда она превышала показатели одного из самых напряженных участков фронта в районе Покровска.

По словам главнокомандующего ВСУ Александр Сырский, украинские силы на юге постепенно продвигаются вперед и ведут бои за освобождение населенных пунктов.

Также ранее сообщалось, что Силы обороны Украины благодаря контратакам и штурмовым действиям смогли остановить продвижение российских войск на юге и сократить так называемую "серую зону".

Кроме того, украинские военные ликвидировали тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС "Солнцепёк" российских оккупантов на южном направлении.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
