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Ситуация обостряется. Россияне в четвертый раз обстреляли ЗАЭС

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные в четвертый раз за сутки наносят удары по Запорожской АЭС. Во время последнего обстрела россияне попали неподалеку от первого энергоблока.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Как отмечает "Энергоатом", в результате удара была повреждена насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Неподалеку фиксируется сильное задымление.

"Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", - добавляет Энергоатом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Во время последнего удара зафиксировали десять "прилетов". Согласно данным "Энергоатома", радиационный фон на территории станции был в пределах нормы.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что последствия от радиационной аварии могут быть аналогичны последствиям ядерного удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Запорожская АЭСУкраинаЗапорожская область