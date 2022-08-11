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Зеленский приравнял вероятную радиационную аварию на ЗАЭС к ядерному удару

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 14:16
Зеленский приравнял вероятную радиационную аварию на ЗАЭС к ядерному удару Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Россия умышленно запускает крылатые ракеты над украинскими АЭС, таким образом продолжая ядерный терроризм. Последствия радиационной аварии на станции будут аналогичны последствиям ядерного удара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на конференции североевропейских союзников по поддержке Украины.

"Мы убеждены, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает Украину, не случайно пролегает над украинскими АЭС. Все это проявления российского ядерного терроризма. Россия стала государством террористом и держит фактически в заложниках атомные станции и шантажирует всех вероятной катастрофой", - заявил президент.

По словам Зеленского, обстрелами Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на ЗАЭС. Последствия такой аварии могут быть аналогичными применению ядерного оружия.

"А по сути тем же, что и применение Россией ядерного оружия, но без ядерного удара. Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию, но мы все с вами способны остановить государство-террориста", - добавил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Запорожской области решили обновить планы эвакуации и реагирования в случае чрезвычайного положения на ЗАЭС.

Согласно данным МАГАТЭ, сейчас, несмотря на повреждения, ядерной угрозы на Запорожской АЭС, после последних обстрелов российскими военными, нет.

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