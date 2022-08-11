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"Энергоатом" оценил радиационный фон на ЗАЭС после обстрелов

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Четверг 11 августа 2022 17:17
"Энергоатом" оценил радиационный фон на ЗАЭС после обстрелов Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные, сегодня, 11 августа, в очередной раз прибегли к обстрелам Запорожской АЭС. Радиационный фон на территории станции - в пределах нормы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Согласно данным "Энергоатома", по состоянию на 17:00 радиационный фон на Запорожской АЭС составляет 11-12 мкР/час. Данные показатели соответствуют природным нормам.

"Никакого пожара, в частности на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ - нет", - отмечает пресс-служба "Энергоатома".

Как отмечают в "Энергоатоме", оккупанты умышленно распространяют фейки для дестабилизации ситуации вокруг ЗАЭС и нагнетания панических настроений среди населения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Во время последнего удара зафиксировали десять "прилетов".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что последствия от радиационной аварии могут быть аналогичны последствиям ядерного удара.

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Украина Российская Федерация Запорожская АЭС
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