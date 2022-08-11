Россияне снова обстреляли ЗАЭС: попали рядом с хранилищем источников излучения
Российские военные продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Во время последнего удара было зафиксировано десять "прилетов".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".
Отмечается, что "прилеты" были зафиксированы рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. В результате обстрелов загорелась трава, никто не пострадал.
"Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", - пишет пресс-служба "Энергоатома".
Ради безопасности атомщиков, автобусы с персоналом следующей смены вернулись к Энергодара до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
"Ситуация на станции сейчас является контролируемой. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной. Это тоже оружие, из которого россияне пытаются уничтожать ЗАЭС, поэтому доверяйте только официальным источникам", - добавляет "Энергоатом".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне умышленно запускают крылатые ракеты над украинскими АЭС, таким образом продолжая ядерный терроризм. Глава страны заметил, что последствия от радиационной аварии будут аналогичны последствиям ядерного удара.
Между тем в МАГАТЭ заявили, что несмотря на повреждения, ядерной угрозы на Запорожской АЭС, после последних обстрелов российскими военными, нет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.