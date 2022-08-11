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Ситуація загострюється. Росіяни вчетверте обстріляли ЗАЕС

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові вчетверте за добу завдають ударів по Запорізькій АЕС. Під час останнього обстрілу росіяни влучили неподалік від першого енергоблока.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".

Як відзначає "Енергоатом", внаслідок удару було пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків. Неподалік фіксується сильне задимлення.

"Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків", - додає Енергоатом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові вкотре обстріляли Запорізьку АЕС й території поблизу атомного об'єкта. Під час останнього удару зафіксували десять "прильотів". Згідно з даними "Енергоатома", радіаційний фон на території станції був в межах норми.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що наслідки від радіаційної аварії можуть бути аналогічні наслідкам від ядерного удару.

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