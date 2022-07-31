Полиция Косово заявила о стрельбе по ее подразделениям

Подразделения полиции Косово в северных районах попали под обстрелы. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на косовский портал BotaSot .

"Полиция Косово подтверждает информацию о том, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть выстрелов была направлена ​​по полицейским подразделениям, но, к счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что поступают данные о задержаниях и случаях жестокого обращения с албанцами в Косовской-Митровице.

"Граждане предоставили информацию о том, что имели место случаи, когда албанцы задерживались и подвергались жестокому обращению, нанесению телесных повреждений и ущерба их транспортным средствам участниками беспорядков и блокады дорог", - добавили в полиции.