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Ближайшие дни будут трудными, Косово сталкивается с сербским шовинизмом, - премьер

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Косово, Воскресенье 31 июля 2022 23:32
Ближайшие дни будут трудными, Косово сталкивается с сербским шовинизмом, - премьер Фото: премьер-министр Косово Альбин Курти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ближайшие дни будут сложными, поскольку Косово сталкивается с сербским шовинизмом, который всем хорошо знаком.

Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными. Мы сталкиваемся с хорошо знакомым нам сербским национал-шовинизмом. Мы будем работать день и ночь, и вместе нам удается поддерживать закон и порядок", - заявил Курти.

Он также отметил, что главными виновниками беспорядков являются президент Сербии Александр Вучич и директор Офиса по Косово и Метохии Петар Петкович.

Напомним, сегодня, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.

Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово якобы готовит нападение на сербов в северных районах частично признанного государства.

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