Украинцам в Сербии дали рекомендации из-за обострения конфликта с Косово
Гражданам Украины советуют не посещать южные регионы Сербии и избегать места скопления людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Сербии.
"Рекомендуем гражданам Украины воздерживаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей", - подчеркивают в посольстве
Также в ведомстве отметили, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины необходимо звонить на горячую линию: +381-63-111-31-85.
Обновлено (23:10)
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию можно также обращаться на "горячую линию" министерства по телефону: +380442381588.
В случае дальнейшего обострения ситуации безопасности и блокирования дорог на юге Сербии рекомендуем украинцам использовать пункты пропуска на границе с Республикой Северная Македония.
Напомним, сегодня, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.
Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово якобы готовит нападение на сербов в северных районах частично признанного государства.
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