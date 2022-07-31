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Украинцам в Сербии дали рекомендации из-за обострения конфликта с Косово

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Воскресенье 31 июля 2022 22:57
Украинцам в Сербии дали рекомендации из-за обострения конфликта с Косово Фото: украинцам в Сербии дали рекомендации из-за обострения конфликта с Косово (twitter.com/gicariana)
Автор: Иван Носальский

Гражданам Украины советуют не посещать южные регионы Сербии и избегать места скопления людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Сербии.

"Рекомендуем гражданам Украины воздерживаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей", - подчеркивают в посольстве

Также в ведомстве отметили, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины необходимо звонить на горячую линию: +381-63-111-31-85.

Обновлено (23:10)

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию можно также обращаться на "горячую линию" министерства по телефону: +380442381588.

В случае дальнейшего обострения ситуации безопасности и блокирования дорог на юге Сербии рекомендуем украинцам использовать пункты пропуска на границе с Республикой Северная Македония.

Напомним, сегодня, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.

Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово якобы готовит нападение на сербов в северных районах частично признанного государства.

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