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Сербская армия "пока не вторгалась" на территорию Косово, - Минобороны

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Белград, Воскресенье 31 июля 2022 21:32
Сербская армия "пока не вторгалась" на территорию Косово, - Минобороны Фото: сербская армия "пока не вторгалась" на территорию Косово (twitter.com/mo_i_vs)
Автор: Иван Носальский

В Минобороны Сербии подчеркнули, что их армия "пока не заходила" на территорию Косово и не нарушала границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой цитату оборонного ведомства Сербии, которую приводит издание Srbija Danas.

В ведомстве рассказали, что Приштина якобы намеренно распространяет информацию о столкновениях между сербской армией и косовской полицией через соцсети и интернет-сайты.

"Министерство обороны сообщает, что сербская армия пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии", - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня на границе Сербии и Косово были слышны звуки стрельбы и сирены. Приштина перебросила спецназ ближе к границе.

Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово якобы "готовит нападение" на Сербию сегодня в полночь.

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