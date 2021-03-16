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Ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки в Украине 9 642 новых случая

Автор: РБК-Украина

На утро 16 марта зафиксировано еще 9 642 новых случая коронавируса в Украине. При этом госпитализировали еще более 2 000 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за сутки зафиксировали 264 летальных случая, выздоровели 6 202 украинца. По словам Степанова, сделано 76 509 тестирований - 38 738 методом ПЦР, 18 275 методом ИФА и 19 496 экспресс-тестов на антиген.

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (1065), Киеве (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

С начала пандемии в Украине:

  • заболели - 1 477 190 человек;
  • выздоровели - 1 232 209;
  • летальных случаев - 28 697;
  • сделано ПЦР-тестов - 7 416 142.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в связи с ухудшением ситуации с COVID Киев, Винницкая и Львовская области могут попасть в "красную зону" адаптивного карантина. Это означает введение самых строгих ограничений вплоть до остановки общественного транспорта, закрытия ресторанов и т.д.

В то же время министр настаивает на безопасности вакцины Covishield и призывает приоритетные группы первого этапа вакцинироваться от COVID.

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Новости Украины Максим СтепановCOVID-19Коронавирус
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