Ситуація з коронавірусом погіршується: за добу в Україні 9 642 нових випадки

На ранок 16 березня зафіксовано ще 9 642 нових випадки коронавірусу в Україні . При цьому госпіталізували ще понад 2 000 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З початку пандемії в Україні:

Також за добу зафіксували 264 летальних випадків, одужали 6 202 українця. За словами Степанова, зроблено 76 509 тестувань - 38 738 методом ПЛР, 18 275 методом ІФА і 19 496 експрес-тестів на антиген.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID Київ, Вінницька та Львівська області можуть потрапити до "червоної зони" адаптивного карантину. Це означає введення найсуворіших обмежень аж до зупинки громадського транспорту, закриття ресторанів і т.д.

У той же час міністр наполягає на безпечності вакцини Covishield і закликає пріоритетні групи першого етапу вакцинуватися від COVID.

