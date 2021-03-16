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Ситуація з коронавірусом погіршується: за добу в Україні 9 642 нових випадки

Автор: РБК-Україна

На ранок 16 березня зафіксовано ще 9 642 нових випадки коронавірусу в Україні. При цьому госпіталізували ще понад 2 000 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за добу зафіксували 264 летальних випадків, одужали 6 202 українця. За словами Степанова, зроблено 76 509 тестувань - 38 738 методом ПЛР, 18 275 методом ІФА і 19 496 експрес-тестів на антиген.

Найбільше число підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (1065), Києві (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

З початку пандемії в Україні:

  • захворіли - 1 477 190 осіб;
  • одужали - 1 232 209;
  • летальних випадків - 28 697;
  • зроблено ПЛР-тестів - 7 416 142.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID Київ, Вінницька та Львівська області можуть потрапити до "червоної зони" адаптивного карантину. Це означає введення найсуворіших обмежень аж до зупинки громадського транспорту, закриття ресторанів і т.д.

У той же час міністр наполягає на безпечності вакцини Covishield і закликає пріоритетні групи першого етапу вакцинуватися від COVID.

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Новини України Максим СтепановCOVID-19Коронавірус
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