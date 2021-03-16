Привил себя и родителей: Степанов заверил, что вакцина Сovishield безопасна
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, безопасна. Министр добавил, что уже вакцинировал своих родителей.
Когда министр комментировал вопрос о том, почему Украина не приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca по примеру европейских стран, то он отметил, что пока для этого нет медицинских показаний.
Комитет по вопросам безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рассмотрит 16 марта информацию относительно безопасности COVID-вакцины AstraZeneca и созывает на 18 марта внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно дальнейших действий.
Ранее ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.
Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.
Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых вакцинировали вакциной AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.
Ранее ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.