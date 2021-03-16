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Привил себя и родителей: Степанов заверил, что вакцина Сovishield безопасна

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 00:59
Привил себя и родителей: Степанов заверил, что вакцина Сovishield безопасна Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, безопасна. Министр добавил, что уже вакцинировал своих родителей.

Об этом заявил министр здравоохранения в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Когда министр комментировал вопрос о том, почему Украина не приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca по примеру европейских стран, то он отметил, что пока для этого нет медицинских показаний.

"Я человек, который сделал прививку этой вакциной своей маме и папе. Какое еще нужно подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной", - заявил Степанов.

Комитет по вопросам безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рассмотрит 16 марта информацию относительно безопасности COVID-вакцины AstraZeneca и созывает на 18 марта внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно дальнейших действий.

Ранее ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых вакцинировали вакциной AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Ранее ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

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