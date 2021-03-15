Снова в онлайн. Школы идут на каникулы или дистанционное обучение: ситуация в областях

Школам Украины в "желтой" и "оранжевой" зонах рекомендуют перейти на дистанционное обучение . Образовательные учреждения "красной" зоны уже работают онлайн.

Рекомендация для школ от МОН

Как сообщил Шкарлет, на данный момент, согласно постановлению Кабмина, для школ действуют такие ограничения:

запрещено посещать школы, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей;

в школах запрещено проводить спектакли, праздники, концерты со зрителями и более чем для одного класса.

В "красной зоне" карантина" запрещена работа старшей школы (5-11 классы), разрешается работать 1-4 классам и садикам.

Что рекомендует МОН:

продолжить при необходимости каникулы в школах.

переводить на дистанционку 5-11 классы школ, а также техникумы и вузы в "желтых" и "оранжевых" зонах.

"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги заболевания гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - написал Шкарлет.

Что уже решили в областях

Карантинное зонирование

С 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин, который подразумевает деление страны на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая и зеленая), в зависимости от эпидситуации. Самые жесткие ограничения, как во время локдауна, вводятся в "красной зоне". В "оранжевой зоне" ужесточение карантина не предусмотрено, но попадание в эту зону сигнализирует об ухудшении ситуации с коронавирусом в регионе и предупреждает о риске попадания в "красную зону" с локдауном.

"Желтая зона" предусматривает некоторые ограничения, в частности:

ограничена работа кафе и ресторанов (с 7 утра до полуночи),

в транспорте число пассажиров не должно превышать число посадочных мест,

разрешен допуск зрителей на футбольные матчи, но не более 50% от числа мест на трибуне,

масочный режим и дистанция.

"Зеленая зона", как анонсировали в Минздраве, ограничений не содержит, но в нее еще не попадала ни одна область.

Так, по состоянию на 15 марта, в "красной зоне" карантина находятся:

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область,

Закарпатская область,

Житомирская область.

В "оражевой зоне" находятся:

Киев,

Винницкая область,

Донецкая область,

Киевская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Тернопольская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область,

Черниговская область.

В "желтой зоне" остаются: