Снова в онлайн. Школы идут на каникулы или дистанционное обучение: ситуация в областях
Школам Украины в "желтой" и "оранжевой" зонах рекомендуют перейти на дистанционное обучение. Образовательные учреждения "красной" зоны уже работают онлайн.
Рекомендации школам от Минобразования опубликовал в Telegram глава ведомства Сергей Шкарлет.
Рекомендация для школ от МОН
Как сообщил Шкарлет, на данный момент, согласно постановлению Кабмина, для школ действуют такие ограничения:
- запрещено посещать школы, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей;
- в школах запрещено проводить спектакли, праздники, концерты со зрителями и более чем для одного класса.
В "красной зоне" карантина" запрещена работа старшей школы (5-11 классы), разрешается работать 1-4 классам и садикам.
Что рекомендует МОН:
- продолжить при необходимости каникулы в школах.
- переводить на дистанционку 5-11 классы школ, а также техникумы и вузы в "желтых" и "оранжевых" зонах.
"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги заболевания гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - написал Шкарлет.
Что уже решили в областях
- Львов переводит 5-11 классы школ на дистанционку с 16 марта.
- Одесса перевела старшую школу в онлайн с 15 марта.
- Житомир отправил школьников на каникулы.
- Николаев с 17 марта отправляет 5-11 классы на дистанционку, а с 22 марта все школьники Николаева уходят на досрочные двухнедельные каникулы.
Карантинное зонирование
С 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин, который подразумевает деление страны на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая и зеленая), в зависимости от эпидситуации. Самые жесткие ограничения, как во время локдауна, вводятся в "красной зоне". В "оранжевой зоне" ужесточение карантина не предусмотрено, но попадание в эту зону сигнализирует об ухудшении ситуации с коронавирусом в регионе и предупреждает о риске попадания в "красную зону" с локдауном.
"Желтая зона" предусматривает некоторые ограничения, в частности:
- ограничена работа кафе и ресторанов (с 7 утра до полуночи),
- в транспорте число пассажиров не должно превышать число посадочных мест,
- разрешен допуск зрителей на футбольные матчи, но не более 50% от числа мест на трибуне,
- масочный режим и дистанция.
"Зеленая зона", как анонсировали в Минздраве, ограничений не содержит, но в нее еще не попадала ни одна область.
Так, по состоянию на 15 марта, в "красной зоне" карантина находятся:
- Ивано-Франковская область,
- Черновицкая область,
- Закарпатская область,
- Житомирская область.
В "оражевой зоне" находятся:
- Киев,
- Винницкая область,
- Донецкая область,
- Киевская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Сумская область,
- Тернопольская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
В "желтой зоне" остаются:
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Запорожская область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Одесская область,
- Полтавская область,
- Ровенская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине наблюдается рост случаев COVID-19. В комментарии РБК-Украина, эксперты назвали несколько причин всплеска коронавируса: сезонный фактор, распространение "британского" штамма коронавируса и пренебрежение карантинными ограничениями.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине читайте в материале РБК-Украина "Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун".