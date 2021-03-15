Киев и еще две области могут попасть в "красную зону": что это значит
Киев, Винницкая и Львовская области могут пропасть в "красную зону". Наблюдается ухудшение ситуация с коронавирусом.
По его словам, число заболевших возрастает, в том числе из-за распространения "британского" штамма. Самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье.
"Есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области. В то же время Львовской области я посоветовал не ждать уровня "красной" опасности и принять карантинные меры", - сказал Шмыгаль.
Отметим, разделение на цветные зоны означает, что в "красных" областях действуют самые жесткие карантинные меры, в остальных - мягкие, такие как масочный режим, массовые мероприятия с ограничениями и так далее.
"Красная зона" предусматривает максимальные карантинные ограничения, которые действовали в Украине на локдауне после новогодних праздников:
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запрещается прием посетителей в заведениях общепита;
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прекращают работу спортзалы, развлекательные и культурные учреждения;
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под запретом все массовые мероприятия;
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запрещено посещение учебных заведений школьникам 5-11 класса - они переходят на дистанционное обучение;
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запрещается посадка и высадка пассажиров на регулярных и нерегулярных рейсах межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом;
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на въездах и выездах из области устанавливаются КПП, вводится обязательный температурный скрининг.
Министерство здравоохранения может начать рассматривать введение общенационального локдауна в стране, если больше 13 регионов попадут в "красную зону" карантина.
Напомним, за вчера в Украине выявили 6 792 новых случая коронавируса. Почти 2,5 тысячи госпитализировали.
Также РБК-Украина писало, что Минздрав расширил "оранжевую зону" карантина - теперь там 11 регионов. В "красной зоне" остаются четыре области.
Ранее сообщалось, что Львов находится в полушаге от "красной зоны", поэтому школы частично уходят на дистанционное обучение.
Кроме того, в Николаеве с 22 марта все школьники уходят на досрочные двухнедельные каникулы, а с 17 марта старшеклассники 5-11 классов переходят на дистанционное обучение.