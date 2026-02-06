Ситуація у Києві погіршується: ще більше будинків залишилися без тепла

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на зараз в Києві без тепла залишаються понад 1200 будинків. Ще вчора таких багатоповерхівок, за його словами, було 1100.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
"Важка ситуація досі в Києві, де більше 1200 будинків у різних районах столиці - без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків", - сказано в заяві президента.
Зеленський додав, що доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад в режимі онлайн.
Варто зазначити, що в четвер, 5 лютого, у Києві, за словами Зеленського, третій день залишалися без опалення понад 1110 житлових будинків. Президент вчора наголошував, що ситуація порівняно з попередніми двома днями залишилась незмінною.
Нагадаємо, внаслідок масованих комбінованих ударів Росії багато києвських багатоповерхівок залишалися без тепла.
Зокрема, в ніч на 3 лютого, під час найсильніших морозів цієї зими, російські війська завдали чергового масованого удару по ТЕЦ і ТЕС, які забезпечують обігрів українських міст.
Повідомлялося, що після масованого ворожого обстрілу у Києві 1170 будинків залишилися без опалення. Також зафіксовані руйнування житла та часткові аварійні відключення електроенергії.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що після атаки понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва залишилися без тепла. Також було сильно пошкоджено енергооб'єкт, який забезпечує теплопостачання у цих районах.
Зазначимо, Володимир Зеленський розповів, що зараз у столиці тепло відновлюють понад 200 бригад. Він заявив, що їхня кількість буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників, оскільки люди виснажені.