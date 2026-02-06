Ситуація у Києві погіршується: ще більше будинків залишилися без тепла

"Важка ситуація досі в Києві, де більше 1200 будинків у різних районах столиці - без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків", - сказано в заяві президента.

Зеленський додав, що доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад в режимі онлайн.

Варто зазначити, що в четвер, 5 лютого, у Києві, за словами Зеленського, третій день залишалися без опалення понад 1110 житлових будинків. Президент вчора наголошував, що ситуація порівняно з попередніми двома днями залишилась незмінною.