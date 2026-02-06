Ситуация в Киеве ухудшается: еще больше домов остались без тепла

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сейчас в Киеве без тепла остаются более 1200 домов. Еще вчера таких многоэтажек, по его словам, было 1100.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
"Тяжелая ситуация до сих пор в Киеве, где более 1200 домов в разных районах столицы - без отопления. Нужно больше поддержки для людей из таких домов", - сказано в заявлении президента.
Зеленский добавил, что поручил привлечь цифровые инструменты для определения и анализа конкретных потребностей людей и общин в режиме онлайн.
Стоит отметить, что в четверг, 5 февраля, в Киеве, по словам Зеленского, третий день оставались без отопления более 1110 жилых домов. Президент вчера отмечал, что ситуация по сравнению с предыдущими двумя днями осталась неизменной.
Напомним, в результате массированных комбинированных ударов России многие киевские многоэтажки оставались без тепла.
В частности, в ночь на 3 февраля, во время самых сильных морозов этой зимы, российские войска нанесли очередной массированный удар по ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивают обогрев украинских городов.
Сообщалось, что после массированного вражеского обстрела в Киеве 1170 домов остались без отопления. Также зафиксированы разрушения жилья и частичные аварийные отключения электроэнергии.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что после атаки более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева остались без тепла. Также был сильно поврежден энергообъект, который обеспечивает теплоснабжение в этих районах.
Отметим, Владимир Зеленский рассказал, что сейчас в столице тепло восстанавливают более 200 бригад. Он заявил, что их количество будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников, поскольку люди истощены.