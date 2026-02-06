Ситуация в Киеве ухудшается: еще больше домов остались без тепла

"Тяжелая ситуация до сих пор в Киеве, где более 1200 домов в разных районах столицы - без отопления. Нужно больше поддержки для людей из таких домов", - сказано в заявлении президента.

Зеленский добавил, что поручил привлечь цифровые инструменты для определения и анализа конкретных потребностей людей и общин в режиме онлайн.

Стоит отметить, что в четверг, 5 февраля, в Киеве, по словам Зеленского, третий день оставались без отопления более 1110 жилых домов. Президент вчера отмечал, что ситуация по сравнению с предыдущими двумя днями осталась неизменной.