Головна » Бізнес » Енергетика

Ситуація у Києві погіршується: ще більше будинків залишилися без тепла

Київ, П'ятниця 06 лютого 2026 15:24
UA EN RU
Ситуація у Києві погіршується: ще більше будинків залишилися без тепла Фото: в Києві без опалення понад 1200 багатоповерхівок (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на зараз в Києві без тепла залишаються понад 1200 будинків. Ще вчора таких багатоповерхівок, за його словами, було 1100.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Читайте також: В Києві дали невтішний прогноз щодо відновлення Дарницької ТЕЦ

"Важка ситуація досі в Києві, де більше 1200 будинків у різних районах столиці - без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків", - сказано в заяві президента.

Зеленський додав, що доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад в режимі онлайн.

Варто зазначити, що в четвер, 5 лютого, у Києві, за словами Зеленського, третій день залишалися без опалення понад 1110 житлових будинків. Президент вчора наголошував, що ситуація порівняно з попередніми двома днями залишилась незмінною.

Ситуація з опаленням у Києві

Нагадаємо, внаслідок масованих комбінованих ударів Росії багато києвських багатоповерхівок залишалися без тепла.

Зокрема, в ніч на 3 лютого, під час найсильніших морозів цієї зими, російські війська завдали чергового масованого удару по ТЕЦ і ТЕС, які забезпечують обігрів українських міст.

Повідомлялося, що після масованого ворожого обстрілу у Києві 1170 будинків залишилися без опалення. Також зафіксовані руйнування житла та часткові аварійні відключення електроенергії.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що після атаки понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва залишилися без тепла. Також було сильно пошкоджено енергооб'єкт, який забезпечує теплопостачання у цих районах.

Зазначимо, Володимир Зеленський розповів, що зараз у столиці тепло відновлюють понад 200 бригад. Він заявив, що їхня кількість буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників, оскільки люди виснажені.

Володимир Зеленський Київ
