Ситуация в Киеве ухудшается: еще больше домов остались без тепла

Киев, Пятница 06 февраля 2026 15:24
Ситуация в Киеве ухудшается: еще больше домов остались без тепла Фото: в Киеве без отопления более 1200 многоэтажек (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сейчас в Киеве без тепла остаются более 1200 домов. Еще вчера таких многоэтажек, по его словам, было 1100.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: В Киеве дали неутешительный прогноз по восстановлению Дарницкой ТЭЦ

"Тяжелая ситуация до сих пор в Киеве, где более 1200 домов в разных районах столицы - без отопления. Нужно больше поддержки для людей из таких домов", - сказано в заявлении президента.

Зеленский добавил, что поручил привлечь цифровые инструменты для определения и анализа конкретных потребностей людей и общин в режиме онлайн.

Стоит отметить, что в четверг, 5 февраля, в Киеве, по словам Зеленского, третий день оставались без отопления более 1110 жилых домов. Президент вчера отмечал, что ситуация по сравнению с предыдущими двумя днями осталась неизменной.

Ситуация с отоплением в Киеве

Напомним, в результате массированных комбинированных ударов России многие киевские многоэтажки оставались без тепла.

В частности, в ночь на 3 февраля, во время самых сильных морозов этой зимы, российские войска нанесли очередной массированный удар по ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивают обогрев украинских городов.

Сообщалось, что после массированного вражеского обстрела в Киеве 1170 домов остались без отопления. Также зафиксированы разрушения жилья и частичные аварийные отключения электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что после атаки более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева остались без тепла. Также был сильно поврежден энергообъект, который обеспечивает теплоснабжение в этих районах.

Отметим, Владимир Зеленский рассказал, что сейчас в столице тепло восстанавливают более 200 бригад. Он заявил, что их количество будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников, поскольку люди истощены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Киев
Новости
