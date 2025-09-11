Ситуація в глухому куті: Каллас прогнозує затягування війни в Україні

Російські дрони атакували Польщу

У ніч на 10 вересня 2025 року Росія здійснила масовану атаку на Польщу, використовуючи 19 ударних безпілотників. З них лише чотири вдалося збити силам польської протиповітряної оборони.

Уламки дронів були виявлені в 11 населених пунктах, зокрема в трьох воєводствах, що свідчить про ретельну підготовку нападу.

Частина атакувальних дронів виявилася моделлю "Гербера", яку Росія використовує для імітації "Шахедів" і провокування протиповітряної оборони

У відповідь на атаку Польща звернулася до НАТО з проханням надати додаткові системи ППО, зокрема Patriot, а також розглянути можливість створення "стіни проти дронів" для захисту від подібних загроз у майбутньому.

Все, що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ситуація на фронті України

Зауважимо, що за минулу добу на фронті відбулось більш як 200 бойових зіткнень, ворог завдав десятки ракетних та авіаційних ударів і залучив майже 6 тисяч дронів-камікадзе. Українські сили витримали оборону та продовжили відбивати атаки на всіх напрямках.

Детальніше про ситуацію по всім напрямкам фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, як відомо, протягом минулої доби втрати армії РФ склали майже 900 осіб.