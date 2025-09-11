ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 солдатів і три сотні дронів

Четвер 11 вересня 2025 08:00
UA EN RU
Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 солдатів і три сотні дронів Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 10 на 11 вересня, російські загарбники втратили на фронті ще 890 солдатів. Також ЗСУ знищили дрони, артсистеми та автотехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 091 890 (+890) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 176 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 264 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 32 628 (+22) од.;
  • РСЗВ - 1483 од.;
  • засоби ППО - 1217 од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58 194 (+343) од.;
  • крилатих ракет - 3718 (+27) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 61 339 (+49) од.;
  • спеціальної техніки - 3961 од.

Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 солдатів і три сотні дронів

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ Генштаб ВСУ Російська Федерація
Новини
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії