Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 солдатів і три сотні дронів

За минулу добу, з 10 на 11 вересня, російські загарбники втратили на фронті ще 890 солдатів. Також ЗСУ знищили дрони, артсистеми та автотехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.