Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 солдатів і три сотні дронів
Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
За минулу добу, з 10 на 11 вересня, російські загарбники втратили на фронті ще 890 солдатів. Також ЗСУ знищили дрони, артсистеми та автотехніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 091 890 (+890) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 176 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 23 264 (+2) од.;
- артилерійських систем - 32 628 (+22) од.;
- РСЗВ - 1483 од.;
- засоби ППО - 1217 од.;
- літаків - 422 од.;
- гелікоптерів - 341 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58 194 (+343) од.;
- крилатих ракет - 3718 (+27) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 61 339 (+49) од.;
- спеціальної техніки - 3961 од.