Ситуация в тупике: Каллас прогнозирует затягивание войны в Украине

Российские дроны атаковали Польшу

В ночь на 10 сентября 2025 года Россия осуществила массированную атаку на Польшу, используя 19 ударных беспилотников. Из них лишь четыре удалось сбить силам польской противовоздушной обороны.

Обломки дронов были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе в трех воеводствах, что свидетельствует о тщательной подготовке нападения.

Часть атакующих дронов оказалась моделью "Гербера", которую Россия использует для имитации "Шахедов" и провоцирования противовоздушной обороны

В ответ на атаку Польша обратилась к НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО, в частности Patriot, а также рассмотреть возможность создания "стены против дронов" для защиты от подобных угроз в будущем.

Ситуация на фронте Украины

Заметим, что за минувшие сутки на фронте состоялось более 200 боевых столкновений, враг нанес десятки ракетных и авиационных ударов и привлек почти 6 тысяч дронов-камикадзе. Украинские силы выдержали оборону и продолжили отражать атаки на всех направлениях.

Кроме того, как известно, за прошедшие сутки потери армии РФ составили почти 900 человек.