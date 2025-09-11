За добу на фронті 205 атак та понад сотня авіаударів: Генштаб оновив карти боїв
За минулу добу на фронті сталося 205 бойових зіткнень, ворог завдав десятки ракетних та авіаційних ударів і залучив майже 6 тисяч дронів-камікадзе. Українські сили тримають оборону та відбивають атаки на всіх напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Російські війська завдали два ракетні та 69 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 120 керованих авіабомб.
Для атак також було задіяно 5965 дронів-камікадзе, а кількість обстрілів позицій українських військ і населених пунктів сягнула 4578, з них 91 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор атакував, зокрема, по районах Красного Хутора на Чернігівщині та Залізничного й Оріхова у Запорізькій області.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу окупантів.
Ситуація по напрямках фронту
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаударів, скинув 32 керовані авіабомби та здійснив понад 200 артилерійських обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 16 боїв у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.
На Сіверському напрямку противник 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.
Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.
На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я.
На Оріхівському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, отримав відсіч.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбників у бік Антонівки та Садового.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати Росії
Втрати армії РФ за останню добу склали 890 осіб.
Українські захисники також знищили чотири танки, дві бронемашини, 22 артсистеми, понад 340 дронів оперативно-тактичного рівня, 27 крилатих ракет, майже півсотні одиниць автомобільної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.