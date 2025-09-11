За добу на фронті 205 атак та понад сотня авіаударів: Генштаб оновив карти боїв

За минулу добу на фронті сталося 205 бойових зіткнень, ворог завдав десятки ракетних та авіаційних ударів і залучив майже 6 тисяч дронів-камікадзе. Українські сили тримають оборону та відбивають атаки на всіх напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Російські війська завдали два ракетні та 69 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 120 керованих авіабомб.

Для атак також було задіяно 5965 дронів-камікадзе, а кількість обстрілів позицій українських військ і населених пунктів сягнула 4578, з них 91 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор атакував, зокрема, по районах Красного Хутора на Чернігівщині та Залізничного й Оріхова у Запорізькій області.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу окупантів.

Ситуація по напрямках фронту

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаударів, скинув 32 керовані авіабомби та здійснив понад 200 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 16 боїв у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку противник 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбників у бік Антонівки та Садового.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.