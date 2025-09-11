ua en ru
Атака на Польщу готувалась ще з літа: ISW розкрив задум Кремля

Росія, Четвер 11 вересня 2025 11:42
Атака на Польщу готувалась ще з літа: ISW розкрив задум Кремля Фото: що стояло за атакою Росії на Польщу (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Понад 20 дронів атакували Польщу невипадково. Військові аналітики вказують на спеціальну підготовку та перевірку НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що масштаби вторгнення свідчать про ретельну підготовку. Ймовірність того, що понад 19 дронів одночасно збилися з курсу чи вийшли з ладу через технічну помилку, практично відсутня.

Частина атакувальних дронів виявилася моделлю "Гербера", яку Росія використовує для імітації "Шахедів" і провокування протиповітряної оборони.

За словами українського експерта Сергія Бескреснова, один зі збитих дронів був версією "Гербери" без камер - спеціально створеною для відволікання ППО.

Ознаки підготовки ще з літа

Підготовка до атаки проявилася ще влітку 2025 року. Польський журналіст Марек Будзиш повідомляв про фіксацію російських безпілотників із польськими та литовськими SIM-картами у звітах українських військових. Це могло означати створення "коридорів" для ударів по території НАТО.

Бескреснов також відзначав, що "Шахеди" із польськими SIM-картами з’являлися ще до інциденту. Такі деталі свідчать про заздалегідь сплановану операцію 9-10 вересня з метою перевірки реакції НАТО.

Атака РФ на Польщу

В ніч на 10 вересня Росія випустила 19 ударних дронів по території Польщі, які заходили через Україну та Білорусь. Польська ППО змогла збити лише чотири з них.

У Польщі також знайшли уламки невідомої ракети та семи російських дронів, попередньо "Гербера". Москва заявила, що нібито не планувала удари по польській території, але не пояснила, як дрони опинилися там.

У Литві попередили, що такі вторгнення дронів на територію НАТО можуть перерости в ескалацію, включно з можливим застосуванням військової сили.

Через атаку Росії активовано статтю 4 НАТО, що дозволило державам-членам обговорити ситуацію у Північноатлантичній раді.

Як пише Bloomberg, після нальоту російських дронів Польща вперше звернулася до НАТО за додатковими системами ППО та захистом від безпілотників.

