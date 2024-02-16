Ситуація дуже динамічна. В ОСУВ "Таврія" розповіли про ситуацю в Авдіївці

Наразі ситуація в Авдіївці є дуже динамічною. Обстановка напружена, але контрольована.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій в бліцінтерв'ю РБК-Україна .

Як розповів Лиховій, Сили оборони на Авдіївському напрямку сьогодні ведуть оборонну операцію. В межах міста відбуваються запеклі бої. Наші воїни застосовують усі наявні сили й засоби для стримування ворога. Зокрема:

посилюється рубіж блокування;

створюються нові вогневі позиції;

спостережні пости;

продовжують готуватись укріплення з урахуванням можливих сценаріїв.

За словами речнику ОСУВ "Таврія" в бій були введені свіжі підрозділи, які прийшли з відновлення. Командири на місцях знають своє завдання й виконують його згідно з планом.

Росіяни розвивають наступальні дії

"Це план вищого командування для стабілізації ситуації на даному напрямку. Очевидно, що російська армія на Авдіївському напрямку переважає наші сили і в особовому складі, і в артилерії, і в авіаційній компоненті", - зауважив Лиховій.

Для прикладу, лише 13 лютого росіяни завдали по всій операційній зоні ОСУВ 73 авіаційні удари, зокрема з використанням КАБів. Це найбільше число від початку поточного року, що вказує на те, що росіяни розвивають наступальні дії. Спікер пояснив, що авіаційні бомби запускають зі значної відстані від лінії бойового зіткнення, через що літаки не входять в зону дії нашої протиповітряної оборони.

Зокрема кількість артилерійських обстрілів з боку росіян також зашкалює. 12 лютого по всій зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 1267 артударів. Це також стало рекордом з початку року. Переважна кількість обстрілів припадає саме на Авдіївський напрямок.

Також 12 лютого було зафіксовано найбільшу кількість втрат особового складу у ворога - 645 росіян, а 13 лютого - 610.

Спроби обійти Авдіївку з флангу

Торік ворог намагався обійти Авдіївку з флангу й зайти до міста над Авдіївським коксохімічним заводом, але вони змушені були полізти між АКЗХ та Авдіївським кар'єром.

"Спершу вони зайшли в садівниче товариство – його видно на мапі як невеликі дачні хатинки. Відтак, уже кілька днів тривають бої в міській забудові з усіма особливостями застосування сил та засобів у такій оперативній обстановці. Також Росія наступає на місто з півдня", - додав Лиховій.

За словами спікера, ворог для наступу подекуди одночасно застосовує малі штурмові групи чисельністю до відділення відразу із кількох бригад чи полків. Це є свідченням того, наскільки великі сили ворог кинув на одну Авдіївку. Наразі зрозуміло, що для росіян стоїть політичне завдання - здобути хоча б якесь місто до президентських виборів у Росії.

"Водночас коли на якійсь з вулиць чи провулків Авдіївки ситуація стає критичною і коли втрачається сенс обороняти цілу купу каміння, то пріоритет кожного командира - зберегти життя бійців, задіяти гнучкий підхід до ведення бойових дій і відійти на інші позиції, на другий рубіж оборони. Щоби збережені бійці потім мали змогу відновити втрачені позиції. Таким чином, відбувається маневр військами на загрозливих напрямках", - пояснив речник ОСУВ "Таврія".

Коментуючи інформацію про те, що ворогу вдалось перерізати єдину асфальтовану дорогу до міста - Індустріальний проспект, Лиховій відзначив, що постачання в Авдіївку та евакуація з міста наразі ускладненні. Було задіяно шлях постачання, який підготували заздалегідь.

Бої за Авдіївку

Росіяни вже кілька місяців поспіль посилюють свої атаки у спробах окупувати Авдіївку. Зокрема, таким чином, ворог хоче підняти рейтинги диктатора Володимира Путіна перед президентськими виборами. Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати окупантам величезних втрат.

15 лютого на захист Авдіївки перекинули 3 окрему штурмову бригаду. Як пояснював координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, місто може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки українські війська не мають артилерійських снарядів.

Зокрема Кірбі закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки (США) ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці, може повторитися на інших ділянках фронту.

Більш детально про ситуацію навколо Авдіївки - у матеріалі РБК-Україна.