На тлі боїв за Авдіївку. Білий дім закликав Конгрес схвалити допомогу Україні

Конгрес США має ухвалити законопроект про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці Донецької області, може повторитися на інших ділянках фронту.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Нам потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий законопроєкт про національну безпеку без подальших зволікань, якщо республіканці в Палаті представників не вживуть заходів найближчим часом", - йдеться в заяві.

За його словами, те, що відбувається в Авдіївці просто зараз цілком може повторитися в іншому місці на фронті.

"Тому нам знову потрібно, щоб Конгрес активізувався", - додав Кірбі.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, росіяни вже кілька місяців поспіль посилюють свої атаки у спробах окупувати Авдіївку. Вони хочуть оточити місто, потім взяти його під свій контроль.

Зокрема, таким чином, ворог хоче підняти рейтинги диктатора Володимира Путіна перед президентськими виборами. Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати окупантам величезних втрат.

Сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що на захист Авдіївки перекинули 3 окрему штурмову бригаду.

Кірбі сказав, що Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки українські війська не мають артилерійських снарядів.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.