Ситуация очень динамична. В ОСГВ "Таврія" рассказали о ситуации в Авдеевке

Сейчас ситуация в Авдеевке является очень динамичной. Обстановка напряженная, но контролируемая.

Как рассказал Лиховой, Силы обороны на Авдеевском направлении сегодня ведут оборонительную операцию. В пределах города происходят ожесточенные бои. Наши воины применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага. В частности:

усиливается рубеж блокирования;

создаются новые огневые позиции;

наблюдательные посты;

продолжают готовиться укрепления с учетом возможных сценариев.

По словам спикера ОСГВ "Таврия" в бой были введены свежие подразделения, которые пришли с восстановления. Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану.

Россияне развивают наступательные действия

"Это план высшего командования для стабилизации ситуации на данном направлении. Очевидно, что российская армия на Авдеевском направлении превосходит наши силы и в личном составе, и в артиллерии, и в авиационной компоненте", - отметил Лиховий.

Например, только 13 февраля россияне нанесли по всей операционной зоне ОСГВ 73 авиационных удара, в том числе с использованием КАБов. Это наибольшее число с начала текущего года, что указывает на то, что россияне развивают наступательные действия. Спикер пояснил, что авиационные бомбы запускают со значительного расстояния от линии боевого соприкосновения, из-за чего самолеты не входят в зону действия нашей противовоздушной обороны.

В частности количество артиллерийских обстрелов со стороны россиян также зашкаливает. 12 февраля по всей зоне ОСГВ "Таврия" враг нанес 1267 артударов. Это также стало рекордом с начала года. Подавляющее количество обстрелов приходится именно на Авдеевское направление.

Также 12 февраля было зафиксировано наибольшее количество потерь личного состава у врага - 645 россиян, а 13 февраля - 610.

Попытки обойти Авдеевку с фланга

В прошлом году враг пытался обойти Авдеевку с фланга и зайти в город над Авдеевским коксохимическим заводом, но они вынуждены были полезть между АКЗХ и Авдеевским карьером.

"Сначала они зашли в садоводческое общество - его видно на карте как небольшие дачные домики. Следовательно, уже несколько дней продолжаются бои в городской застройке со всеми особенностями применения сил и средств в такой оперативной обстановке. Также Россия наступает на город с юга", - добавил Лиховий.

По словам спикера, враг для наступления иногда одновременно применяет малые штурмовые группы численностью до отделения сразу из нескольких бригад или полков. Это является свидетельством того, насколько большие силы враг бросил на одну Авдеевку. Сейчас понятно, что для россиян стоит политическая задача - получить хотя бы какой-то город до президентских выборов в России.

"В то же время когда на какой-то из улиц или переулков Авдеевки ситуация становится критической и когда теряется смысл оборонять целую кучу камней, то приоритет каждого командира - сохранить жизнь бойцов, задействовать гибкий подход к ведению боевых действий и отойти на другие позиции, на второй рубеж обороны. Чтобы сохраненные бойцы потом имели возможность восстановить утраченные позиции. Таким образом, происходит маневр войсками на угрожающих направлениях", - пояснил представитель ОСУВ "Таврия".

Комментируя информацию о том, что врагу удалось перерезать единственную асфальтированную дорогу в город - Индустриальный проспект, Лиховой отметил, что поставки в Авдеевку и эвакуация из города пока затруднены. Был задействован путь снабжения, который подготовили заранее.

Бои за Авдеевку

Россияне уже несколько месяцев подряд усиливают свои атаки в попытках оккупировать Авдеевку. В частности, таким образом, враг хочет поднять рейтинги диктатора Владимира Путина перед президентскими выборами. Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить оккупантам огромные потери.

15 февраля на защиту Авдеевки перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду. Как объяснял координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, город может оказаться под контролем российских оккупантов, поскольку у украинских войск нет артиллерийских снарядов.

В частности, Кирби призвал Конгресс Соединенных Штатов Америки (США) принять законопроект о выделении помощи Украине, иначе ситуация, которая происходит в Авдеевке, может повториться на других участках фронта.

Более подробно о ситуации вокруг Авдеевки - в материале РБК-Украина.