Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується: Генштаб зробив важливу заяву

"Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів", - повідомив Ковальов.

Він зазначив, що рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділено додаткові сили і засоби.

"Зокрема, у ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат", - сказав Ковальов.

За його словами, в результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідований 151 російський окупант. Поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників.

"Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності. Ситуація стабілізується", - додав Ковальов.

Ситуація біля Добропілля

Нагадаємо, раніше український проєкт DeepState повідомив про активне просування російських військ на північному відрізку між Добропіллям та Дружківкою.

Аналітики припустили, що у разі збереження динаміки боїв Добропілля може опинитися під загрозою захоплення раніше, ніж Покровськ.

Тим часом на офіційному рівні в Генштабі підтвердили складність ситуації, але наголосили: поодинокі проникнення малих ворожих груп за першу лінію оборони не означають фактичного контролю над територією.

Як з'ясувало РБК-Україна від проінформованих джерел у військових колах, піхота росіян просунулась від населеного пункту Новоторецького до Кучерового Яру, Веселого та Золотого Колодязю. Паралельно противник намагається пересікти трасу Добропілля-Краматорськ у районі Нововодяного та Петрівки.

Однак співрозмовники наголошують, що це, скоріше, не прорив, а просочування, яке відбувалось уже майже тиждень. Труднощів ситуації додає те, що там дещо проблемна місцевість, з огляду на мережу шахт.

Не виключено, що подальше завдання противника може полягати в тому, щоб закріпитись на місцях, а далі - підтягувати наступні хвилі військ і розширювати фланги цього вклинення.